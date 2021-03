Sicilia: presentato progetto rete regionale per la cura dell'endometriosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Razza ha spiegato: "La Rete dell'endometriosi prende forma perché mettiamo già tante donne nelle condizioni di avere delle strutture di riferimento. Ci sono, infatti, professionalità, competenze e know-how che vengono espresse dalle nostre due aziende di rilievo nazionale (Garibaldi e Civico) e una rete che va, via via, definendosi su tutto il territorio. L'auspicio è che tutto questo diventi un sistema di lavoro multidisciplinare posto al servizio delle donne siciliane". Un ruolo fondamentale viene esercitato dal mondo della scuola coinvolto da subito attraverso il progetto "Ripart-Endo da me", un cortometraggio rivolto direttamente alle ragazze delle superiori. L'assessore Lagalla ha dichiarato: "Oltre alla rete sanitaria, nella legge c'è un'azione di educazione alla salute fondamentale che oltre a informare e comunicare, contribuisce a valorizzare l'esercizio di un dovere di cittadinanza responsabile e maturo. Le scuole sono pienamente coinvolte in questa misura. Il filmato, infatti, educa e istruisce su una malattia subdola la cui terapia è ancora incerta e la cui diagnosi è difficile. Ecco perché per evitare danni in età più adulta è bene informare fin da giovani". (Ren)