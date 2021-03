Ama: buco da oltre 250 milioni, Raggi annuncia risanamento "ok a bilanci e ora investimenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un buco da oltre 250 milioni di euro sui bilanci di Ama che verrà risanato con il rifinanziamento da parte di Roma Capitale di una somma pari a 256,4 milioni di euro, di cui 106,4 milioni di euro che si concretizzano nella rinuncia a crediti di Roma Capitale e 150 milioni di euro attraverso disponibilità liquide (di cui 100 da tradurre in aumento di capitale sociale). All'accertamento, definito "operazione verità" dalla sindaca di Roma Virginia Raggi, ha fatto seguito l'approvazione da parte della giunta capitolina dei bilanci 2017, 2018 e 2019 dell'azienda capitolina per la gestione del ciclo dei rifiuti. "È una giornata storica - ha detto Raggi -. In questi anni ci siamo rifiutati di approvare bilanci non veritieri" e "abbiamo scoperchiato il vaso di pandora. Abbiamo messo le mani sui bilanci di Ama dal 2003 e scoperto un buco da 250 milioni di euro, fatto rubando soldi ai cittadini romani, questo è il motivo per cui non abbiamo approvato i bilanci fino a oggi". La sindaca diverse settimane fa si era recata in procura proprio per riferire quanto emerso dall'analisi dei bilanci di Ama. (segue) (Rer)