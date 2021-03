Ama: buco da oltre 250 milioni, Raggi annuncia risanamento "ok a bilanci e ora investimenti" (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano industriale di Ama, che segue il risanamento, prevede 300 nuovi posti di lavoro con l'ingresso di 225 operatori ecologici, 40 meccanici, 20 operatori cimiteriali e 15 operatori impianto. Entro il 2024 è contemplata la realizzazione dei due nuovi impianti di compostaggio di Casal Selce e Cesano per il trattamento della frazione organica, nuovi centri di raccolta, due nuovi impianti di selezione del multimateriale e un nuovo impianto di Trattamento meccanico biologico. Il piano punta a raggiungere il 61 per cento di raccolta differenziata entro il 2025. Sono previsti modelli differenziati di raccolta, sia stradale che porta a porta, a seconda delle caratteristiche dei territori, e investimenti per l'acquisto di 37 mila nuovi cassonetti, 88 nuove spazzatrici, 298 nuovi mezzi per la raccolta stradale e 459 mezzi leggeri per il servizio porta a porta. (Rer)