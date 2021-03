Imprese: Stellantis, da assemblea ok a distribuzione azioni Faurecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assemblea degli azionisti di Stellantis, riunitasi oggi in seduta straordinaria, ha approvato la distribuzione della quota che il Gruppo detiene nella società francese Faurecia. I soci del gruppo hanno approvato la proposta quasi all'unanimità, con il 99,6 per cento dei voti. Stando al relativo comunicato stampa, l'assemblea ha approvato la distribuzione condizionata, a seguito di una riduzione di capitale, da parte di Stellantis, ai detentori di un massimo di 54.297.006 azioni ordinarie di Faurecia e di un massimo di 308 milioni di euro in contati, che rappresentano i proventi ricevuti da Psa per la vendita di azioni ordinarie di Faurecia dello scorso ottobre. Il pagamento della distribuzione, prosegue la nota, è condizionato all'ulteriore annuncio, atteso per i prossimi giorni, dell'adempimento delle formalità previste dalla legislazione olandese: in assenza di tale annuncio, la distribuzione non sarà esigibile. (Com)