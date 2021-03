8 marzo: assessore Personale Roma, serve un passo culturale verso uguaglianza di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un welfare attento alle esigenze femminili e un modello di smart working parimenti adeguato, la possibilità di vivere appieno il mondo del lavoro senza esserne penalizzate, il rafforzamento della presenza femminile nel lavoro anche nell’ambito delle posizioni di vertice della pubblica amministrazione. Sono questi i punti imprescindibili delle nuove politiche pubbliche che sarà opportuno mettere in campo anche grazie ai fondi del Recovery plan". Lo scrive in un post su Facebook l'assessore al Personale di Roma, Antonio De Santis. "Il problema è squisitamente culturale - aggiunge -. In Italia resiste quello che può ancora essere definito come un vero e proprio patriarcato culturale, maturato nel tempo, per cui nella sfera pubblica, quindi anche in quella lavorativa, gli uomini spesso, anche inconsapevolmente, fanno la parte dei primi attori. In Italia, ancora oggi, fa clamore la nomina di una donna ai vertici di organizzazioni importanti, fra cui quelle istituzionali, a riprova di un gap che nel nostro Paese non è stato ancora del tutto colmato. Parlare di parità di genere, non solo l'8 marzo ma sempre, vuol dire fare un passo culturale verso un’uguaglianza concreta. Significa inserire in tutti i programmi politici ciò che è necessario per avviare un percorso volto a ottenere una reale parità di genere che non deve però tradursi in sole quote rosa, ma che deve sostanziarsi nella quotidianità del nostro agire, e - conclude - in una seria azione amministrativa che ne promuova gli aspetti più opportuni e sostanziali". (Rer)