Russia-Italia: Trani (Camera di commercio), accordo storico su produzione vaccino Sputnik V

- L'accordo sulla produzione del vaccino contro il coronavirus russo Sputnik V in Italia è un evento storico. Lo ha detto il presidente della Camera di commercio italo-russa, Vincenzo Trani, all’agenzia di stampa “Ria Novosti”. Secondo Trani, questo sviluppo attirerà nuovi investimenti nelle aziende farmaceutiche italiane e migliorerà lo stato dell'intera industria. "Questo accordo è il primo nel suo genere con un partner europeo. Può essere definito un evento storico, che è la prova del buono stato delle relazioni bilaterali tra i nostri Paesi e ci mostra che le aziende italiane possono vedere oltre le differenze politiche", ha detto Trani. Il presidente della Camera di commercio spiega che l'accordo è stato raggiunto dopo un lungo dialogo grazie al sostegno dell'ambasciata italiana nella Federazione Russa. "La nostra camera ha sempre incoraggiato il ‘Made in Italy’, ma questa volta abbiamo deciso di sostenere ‘Made with Russia’ dato il nostro status di camera di commercio 'mista'". (segue) (Rum)