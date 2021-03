Russia-Italia: Trani (Camera di commercio), accordo storico su produzione vaccino Sputnik V (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trani ha sottolineato che al momento la disponibilità di un vaccino sicuro ed economico è una priorità per tutti i Paesi che lottano per il benessere dei propri cittadini, un'assistenza sanitaria efficace e la stabilizzazione del sistema economico. "Abbiamo preso parte volentieri a questa staffetta, non scommettendo affatto su obiettivi politici", ha aggiunto il presidente della Camera di commercio italo-russo. In precedenza è stato annunciato che il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif) e Adienne Pharma&Biotech hanno firmato un accordo per la produzione del vaccino contro il coronavirus Sputnik V in Italia, con la produzione che dovrebbe iniziare dal mese di luglio. (Rum)