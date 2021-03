Messina: il comandante generale dei carabinieri Luzi in visita al comando interregionale dell'Arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stamani il comandante generale dell’Arma dei carabinieri, generale di corpo d’armata Teo Luzi, ha fatto visita alla sede del comando interregionale di Messina. Ad accoglierlo, nella suggestiva atmosfera della caserma “Bonsignore”, il generale di corpo d’armata Gianfranco Cavallo, comandante dei Carabinieri di Sicilia e Calabria. L'annuncio in una nota. La cerimonia si è svolta nella scrupolosa osservanza delle prescrizioni sanitarie volte al contenimento epidemiologico da Covid19, alla presenza dei comandanti delle Legioni di Sicilia e Calabria, di una contenuta rappresentanza dei Comandi e dei Reparti Speciali delle due regioni, del comando Regione Forestale Calabria, nonché dei delegati della Rappresentanza militare e del personale in congedo dell’associazione nazionale carabinieri. Nel corso dell’incontro il generale Luzi ha ringraziato le donne e gli uomini della “Benemerita” per l’impegno profuso a garantire la sicurezza dei cittadini, specie in questo difficile momento legato all’emergenza sanitaria. Nell’occasione, un saluto particolare ha voluto rivolgere ai carabinieri in congedo dell’associazione nazionale carabinieri evidenziando come gli stessi costituiscano l’elemento di continuità tra l’Arma di ieri e quella di oggi, ricordando con piacere l’impegnativo periodo di comando svolto in Sicilia, quale Comandante Provinciale Carabinieri di Palermo. (segue) (Ren)