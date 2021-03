Turchia: due giornalisti condannati per aver rivelato segreti di Stato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due giornalisti turchi sono stati condannati oggi a scontare una pena carceraria per aver rivelato “segreti di Stato”. Lo riferisce il portale “T24”, secondo cui i due giornalisti in questione sono Muyesser Yildiz, responsabile delle notizie da Ankara per l’emittente “OdaTv”, e Ismail Zeki Dukel, rappresentante nella capitale dell’emittente "Tele1", condannati rispettivamente a tre anni e sette mesi e un anno e 15 giorni di carcere. Yildiz e Dukel erano stati inizialmente arrestati, lo scorso 12 giugno 2020, con l’accusa di spionaggio, successivamente modificata in rivelazione di segreti di Stato, per aver pubblicato articoli relativi all’intervento militare turco in Libia. Da allora Yildiz è rimasta in detenzione preventiva, mentre Dukel è stato rilasciato. Uno degli articoli incriminati, pubblicato nel 2019, discuteva dell’identità di comandanti turchi che avrebbero incontrato il generale Khalifa Haftar, comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna). Un secondo articolo, invece, forniva dettagli riguardo a un ufficiale militare inviato a supervisionare l’intervento militare turco nel Paese nordafricano. Secondo “T24” anche un militare, Erdal Baran, è stato condannato a sette anni e sei mesi di carcere per aver fornito le informazioni ai due giornalisti. (Res)