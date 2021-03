Roma: 30enne maltratta la madre, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ragazzo di 30 anni, originario di Roma, è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia, dai carabinieri della compagnia di Pomezia. In particolare, nella serata di ieri, a seguito di una chiamata al 112, i carabinieri della stazione di Roma Tor de Cenci sono intervenuti presso un’abitazione dove un 30enne, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, aveva maltrattato la madre malmenandola, senza causarle gravi lesioni. Ricostruita la vicenda, i carabinieri hanno arrestato l’uomo e lo hanno accompagnato presso la casa circondariale di Velletri in attesa della convalida. (Rer)