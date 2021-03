Napoli: Clemente, dieci punti per migliorare la vita delle donne in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'8 marzo è una giornata importante per soffermarsi a riflettere sul ruolo che svolgono le donne nella società e quanto la loro partecipazione sia indispensabile e necessaria per il progresso civile e inclusivo della nostra città". È quanto ha dichiarato in una nota Alessandra Clemente, candidata a Sindaco della Città di Napoli: "Come donna ho avuto il coraggio di candidarmi alla guida di Napoli, l'ho fatto per l'invito che proveniva dalla società, dalle persone che hanno creduto in me, dall'esempio di tantissime donne delle istituzioni dalle quali ho colto la forza, la preparazione e la capacità di essere grandi con umiltà e concretezza". E quindi: "Oggi presento il manifesto "Il desiderio delle donne" che in 10 punti focalizza con quali azioni migliorare la vita delle donne della città di Napoli". (segue) (Ren)