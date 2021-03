Napoli: Clemente, dieci punti per migliorare la vita delle donne in città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Clemente ha spiegato: "Implementare i servizi dedicati alla tutela delle donne, favorire le politiche di welfare attive, incentivare la partecipazione nella vita sociale e culturale della città, mantenere vivo il ricordo e l'esempio di quante hanno perso la vita per mano delle mafie o per coloro che sono state vittime innocenti di violenze di genere. Sostenere, inoltre, l'imprenditorialità femminile e condurre, in collaborazione con le altre istituzioni territoriali e nazionali, politiche di sicurezza che siano incentivanti per vivere la città e per sentirsi parte integrante di un progetto di crescita che faccia di Napoli una città sempre più inclusiva e unica". Infine ha concluso: "Educare i nostri bambini e le nostre bambine ai sentimenti e alle emozioni, per sradicare ogni forma di violenza e discriminazione". (Ren)