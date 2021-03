© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roma nel degrado e sommersa da immondizie. Dopo 5 anni di promesse, balletti e valzer di poltrone la Raggi scopre buchi di bilancio in Ama. Perché non è intervenuta prima? Quali soluzioni alternative ha fornito alla città e all'azienda? Nessuna. Lascia solo macerie e fallimento". Così in una nota il gruppo Pd Campidoglio.(Com)