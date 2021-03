Ama: bilanci 2017 e 2018 chiusi in perdita, 2019 chiude con utile da 1,8 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le perdite" nei bilanci di Ama "sono concentrate sulle annualità 2017 e 2018". Lo ha detto l'assessore al Bilancio di Roma, Gianni Lemmetti, in occasione della conferenza sul piano industriale di Ama in Campidoglio. In particolare, spiega una nota del Campidoglio, il bilancio 2017 chiude con una perdita di 227 milioni di euro: su questo risultato incidono la svalutazione del valore immobiliare del Centro carni, che si attesta a 23,65 milioni di euro con conseguente effetto negativo sul conto economico per 115,8 milioni di euro; le attività di riconciliazione crediti-debiti con il socio che hanno determinato la costituzione di un fondo di svalutazione crediti di 115 milioni di euro; la restituzione al Comune di 156,6 milioni di euro di incassi Tari riscossi per conto di Roma Capitale. Il bilancio 2018 registra una perdita di 12 milioni di euro, con un risultato segnato in maniera determinante dall'incendio dell'impianto Tmb di via Salaria. Il bilancio 2019 presenta, in un contesto difficile per la chiusura del Tmb, un utile di 1,8 milioni di euro.(Rer)