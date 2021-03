8 marzo: M5s, dedichiamolo a donne in prima linea contro Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questo 8 marzo lo vogliamo dedicare a tutte le donne in prima linea contro il Covid-19. Le operatrici sanitarie, su tutte. Ma anche tutte quelle donne che quest’anno hanno reso possibile lo svolgersi della nostra vita. Le cassiere dei supermercati che non hanno mai smesso di lavorare, anche nei mesi più difficili. Le farmaciste, tutte le donne che hanno sostenuto le loro famiglie conciliando lavoro e figli a casa". Così, in una nota congiunta, le senatrici del Movimento 5 Stelle Mariolina Castellone ed Elisa Pirro, componenti della Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama. "Perché, nonostante i grandi passi avanti fatti - proseguono - il peso del lavoro domestico ricade ancora maggiormente sulle donne e molte, nell’ultimo anno, hanno dovuto rinunciare al lavoro per far forte alla cura dei figli o di familiari non autosufficienti a causa delle chiusure". (segue) (Com)