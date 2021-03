Germania: sondaggio elezioni Baden-Wuerttemberg, Verdi in testa al 35 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono i Verdi il primo partito in Baden-Wuerttemberg, con il 35 per cento delle preferenze. È quanto si apprende dagli ultimi sondaggi in vista delle elezioni che si terranno nel Land il 14 marzo prossimo. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, in seconda posizione si attesta l'Unione cristiano-democratica (Cdu) al 24 per cento. Segue con l'11 per cento Alterativa per la Germania (AfD), formazione nazionalconservatrice che raccoglie consensi anche negli ambienti dell'estrema destra. Il Partito socialdemocratico tedesco è quarto al 10 per cento, a pari merito con il Partito liberaldemocratico (Fdp). La Sinistra ottiene il 3 per cento, mentre le alte forze sono complessivamente al 7 per cento. Dal 2011, il primo ministro del Baden-Wuerttemberg è il verde Winfried Kretschmann, alla guida di un governo formato dagli ecologisti prima con i socialdemocratici dal 2011 al 2016, poi con la Cdu da allora a oggi. (Geb)