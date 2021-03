Libia: Nazioni Unite restano impegnate nell’emancipazione delle donne libiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unsmil ha inoltre preso atto delle singole promesse fatte dai candidati a tale riguardo e sollecita il primo ministro designato (Abdulhamid Dabaiba) a onorare questo impegno nella formazione del governo”, si legge nella nota. La missione Onu ha osservato che “nonostante gli ostacoli e le sfide che devono affrontare le donne libiche hanno mostrato una solida resilienza e determinazione ad andare avanti e ad influenzare positivamente il processo politico in Libia”. Dall'adozione della Dichiarazione di Pechino e della Piattaforma d'azione e dell'adozione dell'Unscr 1325 sulle donne, la pace e la sicurezza e la sua successiva risoluzione, ha ricordato Unsmil, le donne libiche hanno lavorato duramente ogni anno per affrontare e affrontare le persistenti barriere all'uguaglianza di genere e all'emancipazione delle donne e delle ragazze. “Mentre assistiamo al grave impatto del Covid-19 su donne e ragazze e alle ricadute economiche che hanno un impatto regressivo su di loro, le donne in Libia devono affrontare il crescente peso delle cure non retribuite e del lavoro domestico e sopportare le gravi conseguenze della pandemia. Eppure le donne libiche hanno contribuito e continuano a contribuire alla protezione dei civili, delle donne e dei bambini e alla partecipazione alle riforme istituzionali”, ha aggiunto Unsmil. (segue) (Res)