Libia: Nazioni Unite restano impegnate nell’emancipazione delle donne libiche (3)

- Per la missione Onu, il contributo delle donne libiche nella costruzione della pace si è tradotto nel loro impegno attivo attraverso la ricostruzione umana, economica, urbana, politica e culturale, la partecipazione accademica, sia nella ricerca, nella scienza, nell'istruzione professionale, nella salute, nell'architettura, nell'economia e in altri campi. Inoltre per Unsmil, le donne libiche sono state in prima linea nel chiedere la pace in Libia e per un ruolo maggiore per le donne nei processi di pace a livello nazionale e internazionale. “L’Onu continuerà a sostenere le autorità libiche per promuovere e responsabilizzare l'agenda delle donne e per affrontare le necessità delle donne e integrare pienamente le donne nel processo decisionale, anche sostenendo l'impegno del 30 per cento per la rappresentanza delle donne nelle posizioni di alto dirigente”, riferisce Unsmil. “Ci impegniamo a collaborare con l'autorità esecutiva temporanea unificata per la realizzazione delle agende delle donne”, ha aggiunto la Missione Onu in Libia. “L'Unsmil continuerà a rafforzare la prospettiva di genere nel suo lavoro per promuovere politiche sensibili al genere e risultati politici e fornire supporto alle donne per garantire la loro partecipazione significativa a tutti i livelli. Useremo quest'anno per concentrarci sull'attuazione degli impegni su cui abbiamo tutti concordato, non vediamo l'ora di assistere a un cambiamento positivo nella rappresentanza delle donne libiche nel processo politico e nelle cariche politiche”, si legge nella nota. (Res)