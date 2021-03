Milano: Fabrizio Corona a giudici, vi chiedo perdono per ciò che ho fatto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vi chiedo perdono per ciò che ho fatto, vi chiedo pietas". È la conclusione di una lettera di due pagine scritta a mano da Fabrizio Corona, il cui contenuto è stato reso pubblico dallo stesso con una storia Instagram a poche ore dall'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza di Milano in cui si discuterà se possa restare ai domiciliari o debba tornare in carcere per scontare la pena con fine termine nel 2024. "La mia condanna totale è di 10 anni, 10 mesi e 24 giorni. I reati li ho commessi tutti nel 2006-2007-2008. Negli ultimi 15 anni non ho più commesso un reato a parte una condanna per sei anni per un articolo 11", si legge in un altro passaggio. "Se fossi libero non avrei voglia né la voglia né la forza di uscire. Non sono e non sarò più quello di prima, ora sono vecchio" è l'appello dell'ex agente fotografico con cui chiede di scongiurare un "suo ritorno all'inferno". (Rem)