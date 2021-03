8 marzo: Bonino (+Europa), problema non quote rosa, ma non valorizzazione del merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Italia il problema "non sono tanto le quote rosa ma la mancanza di valorizzazione del merito, che è questione più profonda e radicata". Lo afferma su Facebook la senatrice di +Europa, Emma Bonino. "Sono sicura - osserva - che se la meritocrazia entrasse nel nostro Paese, le donne sarebbero più apprezzate perché non hanno nulla da invidiare ai loro colleghi. Anche su questo il Recovery plan dovrà agire, liberando il talento e le energie delle ragazze e delle donne". (Rin)