8 marzo: Fontana, affrontare con concretezza il tema conciliazione 'vita-lavoro'

- "Quando affrontiamo il tema del lavoro femminile non possiamo non affrontare con realismo il tema della conciliazione vita - lavoro. I dati Istat sull'occupazione femminile di dicembre 2020 confermano la sensazione di tutti: la pandemia ha determinato una crescita dell'inattività delle donne e avuto seri impatti sulla disoccupazione di genere". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana intervenendo in streaming su 'Le Fonti Tv', in occasione dell'otto marzo, Giornata internazionale della donna. "I comparti a maggior occupazione femminile - ha osservato - che stanno pagando il prezzo più alto a causa di quest'emergenza sanitaria, potrebbero essere proprio quelli col ruolo più significativo nella ripresa e che, ne sono certo, aiuteranno, a ribilanciare l'occupazione tra i generi e a creare opportunità per i più giovani". "Insisto - ha concluso Fontana - per questo motivo, con il governo sull'urgenza di adeguati congedi parentali in caso di figli in dad e bonus baby sitter a fronte delle misure straordinarie che abbiamo - a malincuore - dovuto adottare per frenare i contagi di varianti del virus che si diffondono tra la popolazione scolastica". (com)