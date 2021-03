Commercio: Raggi, ambulanti se la prendono con me perché io scomoda, risolviamo problema annoso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi avete visto una protesta a piazza Venezia, abbiamo già visto quella dei bus turistici e poi mi sembra che sia andata bene. Voglio rassicurare i mercati e le edicole storiche che vogliamo tutelare. Se la prendono con me perchè sono scomoda, stiamo intervenendo su un problema che va avanti da sempre, tutti si lamentano degli ambulanti per strada, sopratutto sulle vie commerciali e oggi stanno tutti zitti". Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, interpellata sulla protesta degli operatori del commercio ambulante nell'ambito della conferenza sul piano industriale di Ama in Campidoglio. "Bisogna fare ciò che va fatto", ha concluso.(Rer)