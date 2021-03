Imprese: da Intesa Sanpaolo finanziamento a Grimaldi Euromed per nuova nave Eco Livorno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I settori delle infrastrutture e della mobilità sostenibile rivestono un ruolo centrale nell’economia italiana: siamo pertanto particolarmente felici di aver supportato un’eccellenza quale il Gruppo Grimaldi che da tempo persegue una strategia di sviluppo in ambito green”, ha commentato Micillo, aggiungendo che il cambiamento e l'innovazione in chiave sostenibile sono "determinanti per una crescita capace di generare un impatto sociale e ambientale positivo". Per questo, ha continuato, siamo al fianco delle imprese, nazionali e internazionali, che "intendono attivare strategie di transizione energetica e che ambiscono a migliorare il proprio profilo di sostenibilità". "Esprimiamo soddisfazione per il sostegno che Intesa Sanpaolo ha garantito anche a questa nuova iniziativa del nostro Gruppo: la generazione di navi, di cui fa parte la Eco Livorno, ha richiesto anni di ricerca e progettazione", ha aggiunto Diego Pacella, amministratore delegato di Grimaldi Euromed. "Il risultato è una nave che non ha eguali in termini di riduzione del carbon footprint per unità di carico trasportata: ringraziamo la banca per l’interesse manifestato per le tematiche ambientali legate all’iniziativa e, con l’occasione, per la costante attenzione riservata alle esigenze delle società italiane ed estere del Gruppo Grimaldi”, ha concluso. (Com)