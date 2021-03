Speciale energia: Unimore e Snam, accordo per promuovere ricerca e formazione sull’idrogeno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e Snam, hanno firmato un accordo quadro finalizzato a promuovere programmi di ricerca e sviluppo e di formazione nel settore dell'idrogeno. Stando al relativo comunicato stampa la collaborazione, che mira alla condivisione delle rispettive esperienze, ha principalmente l'obiettivo di approfondire nuove soluzioni tecnologiche che facciano leva sull'idrogeno per favorire la decarbonizzazione e la transizione energetica, oltre a creare percorsi formativi e informativi sul tema e favorire l'imprenditorialità. "L'intesa tra l'ateneo e Snam nasce dall'obiettivo comune di creare una collaborazione sistematica tra mondo accademico e quello imprenditoriale, per raccordare le attività di ricerca e formazione con quelle del settore produttivo", ha commentato Marcello Romagnoli, docente del dipartimento di Ingegneria "Enzo Ferrari" di Unimore. In particolare, Unimore e Snam potranno partecipare insieme a programmi di finanziamento competitivi a livello locale, nazionale e internazionale, attivare iniziative di formazione con il coinvolgimento di personale dell'azienda ed effettuare attività di ricerca e supporto di startup innovative nell'ambito dell'idrogeno, anche promuovendo progetti di open innovation, social innovation e trasferimento tecnologico. (Com)