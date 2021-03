Speciale energia: Spagna, banca Bbva smetterà di finanziare attività legate al carbone entro il 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La banca spagnola Bbva ridurrà la sua esposizione al carbone smettendo di finanziare le aziende che operano in questo settore entro il 2030. Secondo quanto riferito dall'istituto di credito in un comunicato, cesserà di finanziare i clienti le cui attività basate sul carbone rappresentano più del 5 per cento delle loro entrate. Le aziende che superano questa soglia potranno ricevere finanziamenti solo per progetti di energia rinnovabile e sostenibile. Il presidente ed amministratore delegato di Bbva, Carlos Torres Vila ha sottolineato che la sostenibilità è "una parte essenziale" della strategia della banca, che considera la lotta al cambiamento climatico "una delle più grandi perturbazioni che l'umanità abbia mai affrontato". Torres Vila ha spiegato che per raggiungere questi obiettivi, è "essenziale" promuovere l'uso di energie pulite e sostenibili in opposizione a quelle più inquinanti, come il carbone, che è il combustibile fossile che contribuisce maggiormente alle emissioni globali di CO2, rappresentando il 40 per cento del totale. (Spm)