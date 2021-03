Speciale energia: Romania, Nuclearelectrica vuole accordo con lo Stato su finanziamento costruzione 2 reattori nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore romeno di energia, Nuclearelectrica deciderà di investire nella costruzione dei reattori 3 e 4 della centrale nucleare di Cernavoda (parte sud-orientale del Paese) a condizione che venga concluso un accordo con lo Stato romeno per stabilire le modalità di finanziamento e meccanismi di supporto per questo progetto. E' quanto si legge in un documento che sarà discusso all'Assemblea generale degli azionisti della società, prevista per il 5 aprile 2021. Il documento stabilisce che come condizione preliminare per prendere la decisione di investimento e passare alla fase 2 del progetto, è necessario concludere un accordo tra lo Stato romeno e la società, stabilendo le responsabilità delle parti in materia di finanziamento, adozione di meccanismi di sostegno e le condizioni dell'infrastruttura per il completamento e il funzionamento del progetto. La società ha inoltre precisato che lo studio di fattibilità del progetto è pronto ma può essere consultato solo dai soci, presso la sede della società, previa sottoscrizione di un patto di riservatezza. (Rob)