Speciale energia: Ucraina, sistema energetico si staccherà da reti di Russia e Bielorussia nel 2022

- Nel 2022, il sistema energetico unificato dell'Ucraina si disconnetterà dalle reti di Russia e Bielorussia, lavorando in autonomia. Lo ha affermato il ministro dell'Energia ad interim dell'Ucraina, Yuriy Vitrenko. "Il processo di sincronizzazione entra nel rettilineo finale. Nel 2022, il sistema energetico unificato dell'Ucraina si disconnetterà dai sistemi energetici di Russia e Bielorussia e entrerà in modalità isolata. Dopodiché, la sincronizzazione completa con la rete europea Entso-E avverrà nel 2023", ha detto Vitrenko. La sincronizzazione con Entso-E garantirà la demonopolizzazione del mercato elettrico in Ucraina e contribuirà ad attuare norme e procedure europee trasparenti ed efficaci, nelle intenzioni del governo di Kiev. (Rum)