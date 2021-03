Covid: Battisti (Fs), dopo Roma Termini presto 11 centri vaccinali nelle stazioni italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il treno sanitario, invece, "può trasportare in 8 carrozze fino a 21 malati, non necessariamente legati al tema Covid ma può essere usato per diverse emergenza. Può circolare in tutta Europa, non c'è un altro esempio come questo". Infine, Battisti ha presentato una una terza iniziativa: un treno Covid free per le destinazioni turistiche in estate. Questo il progetto che il gruppo Fs Italiane realizzerà ad aprile. "Vogliamo realizzare un treno Covid free, che andrà inizialmente a Roma e Milano è in collaborazione con la Croce Rossa faremo i test prima di salire a bordo sia al personale, ma soprattutto ai passeggeri - ha spiegato Battisti - Roma e Milano inizialmente solo perché è la fase di test: implementeremo questa soluzione soprattutto sulle destinazioni turistiche per l'estate e questa sarà una occasione straordinaria che permette di arrivare a destinazioni, come Venezia e Firenze, in assoluta sicurezza sanitaria", ha concluso Battisti. (Rer)