Imprese: incontro web il 10 marzo su opportunità per Pmi nello Stato Usa dell'Indiana

- Mercoledì 10 marzo alle ore 15.00 si svolge il digital meeting “State of Indiana – Usa. Percorsi di internazionalizzazione ed opportunità per le PMI del Lazio. Focus: Scienze della Vita–Aerospazio”, incontro di informazione e orientamento che vede il coinvolgimento dell’Indiana Economic Development Corporation - US State of Indiana, organizzato da Regione Lazio in collaborazione con Unioncamere Lazio e Tecnopolo SpA. L’iniziativa vuole offrire alle Pmi operanti nel settore delle Scienze della Vita e dell’Aerospazio indicazione e strategie per entrare nel mercato dello Stato dell’Indiana. Per partecipare all’incontro è gradita la registrazione: http://www.laziointernational.it/polls.asp?p=336. (Res)