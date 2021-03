8 marzo: Mattarella, disparità figlia mentalità dura a scomparire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Disparità economiche, discriminazioni e violenze sono tutte figlie della stessa radice. Figlie di una mentalità dura a scomparire, che si annida anche nei luoghi più impensati e tra le persone più insospettabili". Lo ha sottolineato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per la Giornata internazionale della donna, al Quirinale. "Un'ottica antiquata, fuori dalla storia della civiltà, paralizzante che non conosce confini geografici, di censo, di livello di istruzione, e che fondamentalmente assegna alla donna un ruolo e una funzione di secondo piano. Un passo indietro. Sempre, ovunque e comunque", ha aggunto. (Rin)