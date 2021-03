Agroalimentare: Confagricoltura, servono fondi straordinari europei per risollevare settore del vino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea deve farsi carico delle conseguenze economiche sul settore agricolo determinate dalle misure di contenimento per la terza ondata della pandemia. Occorre mobilitare fondi straordinari a livello europeo. E' la richiesta avanzata dal presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, che evidenzia come per alcune produzioni – è il caso del vino – la situazione di mercato sia addirittura peggiorata rispetto allo scorso anno. Nell'ultimo rapporto sul commercio estero da gennaio-novembre 2020, la Commissione ha rilevato che l'export di vini è stato penalizzato dall'emergenza sanitaria, con una contrazione delle vendite nell'ordine di 1,3 miliardi di euro sullo stesso periodo del 2019. Le difficoltà del settore in Italia sono evidenziate dai dati del Mipaaf, che indicano, alla fine dello scorso mese di gennaio, giacenze di vino per 61 milioni di ettolitri, con un aumento del 3,6 per cento sul 2020. Situazioni analoghe si registrano anche negli altri Stati membri grandi produttori di vini: in Spagna, ad esempio, le giacenze a fine gennaio si attestavano a più di 82 milioni di ettolitri. "In questo scenario, è indispensabile riproporre quest'anno le misure di distillazione, ma con un compenso adeguato per i produttori", sollecita il presidente di Confagricoltura. "Il ministro spagnolo – prosegue Giansanti – ha annunciato la richiesta di un intervento finanziario straordinario sul bilancio dell'Unione, in occasione del Consiglio Agricoltura in programma il 22 e 23 marzo. Siamo certi che non mancherà il sostegno dell'Italia, per dare più forza e incisività alla richiesta" - conclude Giansanti. Confagricoltura ricorda che, secondo gli ultimi dati Ismea, a causa delle limitazioni del canale HoReCa, nei primi dieci mesi del 2020 anche le esportazioni sono diminuite del 3,4 per cento sullo stesso periodo del 2019, con una perdita di 5,11 miliardi di euro. E i prezzi fanno registrare una contrazione del 7,5 per cento. (Rin)