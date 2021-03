Grecia-Cipro: colloquio tra Mitstotakis e Anastasiades in vista Consiglio Ue e riunione informale Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha intrattenuto una conversazione telefonica con il presidente della Repubblica di Cipro Nicos Anastasiades. Iniziativa che si svolge nel contesto dello stretto e continuo coordinamento di Atene e Nicosia su tutte le questioni, come ricorda il governo di Atene. Le due parti hanno discusso gli sviluppi in vista della conferenza informale nel formato 5+1 sulla questione cipriota convocata dal segretario generale delle Nazioni Unite il 27-29 aprile, nonché i preparativi per il Consiglio europeo del 25-26 marzo. (segue) (Gra)