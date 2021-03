Grecia-Cipro: colloquio tra Mitstotakis e Anastasiades in vista Consiglio Ue e riunione informale Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo guidato dalle Nazioni Unite per risolvere la questione cipriota non partirà da zero ma serve uno sforzo comune per cogliere le opportunità dettate dalla riunione informale di Ginevra in programma il mese prossimo sotto gli auspici dell'Onu. Lo ha affermato l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, in una dichiarazione al termine della sua visita di venerdì 5 marzo sull'isola del Mediterraneo orientale incentrata sulla questione cipriota. Borrell ha incoraggiato i due leader a cogliere l'opportunità della riunione informale nel formato 5+1 (Cipro, l'autoproclamata Repubblica turca di Cipro del Nord insieme a Grecia, Turchia, Regno Unito e Onu) e partecipare ai colloqui che possano preparare un terreno comune al compromesso. “Esiste un quadro, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu, con convergenze su cui costruire, con il sostegno dell'Onu, delle potenze garanti e dell'Unione europea. Non sarà un processo facile ma può essere fatto, a vantaggio di tutti i ciprioti, per l'Europa e per la stabilità regionale", ha spiegato Borrell. (segue) (Gra)