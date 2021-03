Grecia-Cipro: colloquio tra Mitstotakis e Anastasiades in vista Consiglio Ue e riunione informale Onu (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei suoi incontri con il presidente Nicos Anastasiades e il ministro degli Esteri cipriota Nikos Christodoulides, l'Alto rappresentante ha discusso gli ultimi sviluppi e le prospettive di progresso negli sforzi per rilanciare i negoziati sulla fine della divisione dell'isola. Borrell ha quindi incontrato il leader turco-cipriota Ersin Tatar per discutere la questione di Cipro e le relative misure dell'Ue per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota e avvicinare le comunità turco-cipriota e greco-cipriota. "Ho incontrato i due leader ciprioti e sono uscito dai colloqui convinto che, sebbene la strada da percorrere non sarà facile, si possono trovare delle soluzioni. Li ho incoraggiati a cogliere l'opportunità dell'incontro informale 5+1 a Ginevra il mese prossimo e ad assistere ai colloqui pronti a un compromesso. L'Unione europea sostiene pienamente la ripresa del processo di risoluzione di Cipro sotto l'egida delle Nazioni Unite, il prima possibile", ha affermato Borrell ricordando che questo processo non è partito da zero: “Esiste un quadro, comprese le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell'Onu, con convergenze su cui costruire, con il sostegno dell'Onu, dei poteri garanti e dell'Unione europea. Non sarà un processo facile ma può essere fatto, a beneficio di tutti i ciprioti, per l'Europa e per la stabilità regionale", ha spiegato Borrell. Durante la sua visita a Cipro, Borrell ha anche tenuto riunioni con la rappresentante speciale del segretario generale delle Nazioni Unite Elisabeth Spehar e con il colonnello Neil Wright, a capo della missione Unficyp dell'Onu. (segue) (Gra)