Covid: assessore Lazio, Sputnik V primo vaccino, per noi valido al pari degli altri

- "Lo Sputnik V è stato il primo vaccino contro il Covid a livello internazionale, ci sono stati molti approfondimenti, tra gli ultimi anche la prestigiosa rivista Lancet che ha pubblicato degli studi sull'efficacia di questo vaccino". Lo ha detto l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato intervenuto a L'aria che tira su La7. "Per noi è uno strumento valido al pari degli altri, abbiamo proposto ed è stata accolta l'iniziativa di opzionarlo quando supererà le verifiche in Ema e poi produrlo nel Lazio", ha aggiunto l'assessore che, per quanto riguarda i tempi, ha precisato: "dipende da Ema e speriamo si completi nell'arco di 2 o 3 settimane. Dopo, i tempi per avere qui le prime dosi del vaccino saranno rapide. Per quanto riguarda la produzione sono tempi che stanno nell'ordine dei 3 o 4 mesi, ma noi dobbiamo sempre tener conto che ora stiamo vaccinando ma continueremo a vaccinarci anche nei prossimi anni dunque avere una produzione locale è importante e strategico".(Rer)