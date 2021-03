8 marzo: Fico, risposta a divari genere è elaborazione politiche lungimiranti di portata generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I dati comparati evidenziano forti ritardi del nostro Paese in questo percorso, che lo pongono sotto la media europea". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel videomessaggio in occasione della presentazione della valutazione dell'impatto di genere alla Camera, che parte oggi 8 marzo, Giornata internazionale della donna. "Questo è preoccupante, ancor di più rispetto all’impatto dell’emergenza sanitaria - ha continuato la terza carica dello Stato nel suo intervento -, che vede le donne, soprattutto le lavoratrici, come una delle categorie più colpite. Sono convinto che la risposta a questi divari stia nella elaborazione di politiche lungimiranti di portata generale, rivolte alle donne come agli uomini. Politiche che consentano, tra le altre cose, di conciliare lavoro e vita familiare, di creare occupazione di qualità e con retribuzioni adeguate, di garantire servizi sociali efficienti e diffusi. E di accrescere così, senza ricorrere a discipline speciali - ha concluso Fico -, il ruolo delle donne nelle istituzioni, nell’economia e nella società". (Rin)