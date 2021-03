Arabia Saudita: condanne internazionali degli attacchi ribelli Houthi contro Ras Tanura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del parlamento arabo (parlamento istituito dalla Lega araba) Adel bin Abdulrahman al Asoumi ha invitato la comunità internazionale a porre fine a questi attacchi che minacciano la sicurezza e la stabilità della regione e colpiscono l’economia globale. Il segretario generale dell'Organizzazione per la cooperazione islamica (Oic), Yousef al Othaimeen, ha affermato che l'attacco ha messo in pericolo la vita di migliaia di dipendenti della compagnia saudita Aramco. L’attacco contro Ras Tanura è stato duramente condannato anche dal Qatar, Paese che si è da poco riconciliato con l’Arabia Saudita dopo l’accordo raggiunto il 5 gennaio scorso ad Al Ula (Arabia Saudita) che ha posto fine a oltre tre anni di embargo diplomatico ed economico contro Doha da parte di Riad e degli alleati regionali come Bahrein, Emirati ed Egitto. In una nota, il ministero del Petrolio del Qatar ha sottolineato che gli attacchi contro gli impianti petroliferi di Aramco rappresentano un “atto di sabotaggio” che viola le leggi internazionali e che mette a rischio la stabilità degli approvvigionamenti energetici a livello globale. L’Egitto, stretto alleato dell’Arabia Saudita, ha invece ribadito, tramite una nota del ministero degli Esteri, il suo appoggio a qualsiasi risposta verrà data dall’Arabia Saudita per affrontare “questi atti vili e aggressivi” da parte dei ribelli sciiti Houthi. (segue) (Res)