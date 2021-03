Recovery: Franco, straordinaria opportunità per una ripresa sostenibile del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza "è una straordinaria opportunità per una ripresa sostenibile e inclusiva del nostro Paese". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in audizione nelle commissioni riunite Bilancio, Finanze e Politiche dell'Ue di Camera e Senato. "Per coglierla - ha spiegato Franco - abbiamo due compiti essenziali davanti a noi. il primo: la redazione del piano va portata a termine in tempi molto rapidi", dal momento che "in meno di due mesi dobbiamo consegnare alla Commissione europea un piano coerente e ben disegnato. Il secondo compito - ha aggiunto - è assicurarsi che i progetti di riforma e investimento siano effettivamente completati nei tempi previsti dal piano, e dobbiamo predisporre un sistema di monitoraggio e rendicontazione dell'avanzamento dei progetti contenuti nel piano nella sua fase di esecuzione", ha aggiunto.(Rin)