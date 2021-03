Spagna: ex tesoriere Pp Barcenas, il partito mi chiese di diffondere documenti falsi su "cassa B"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vertici del Partito popolare (Pp) spagnolo avrebbero chiesto all'ex tesoriere, Luis Bárcenas, di preparare documenti falsi e diffonderli per generare dubbi nell'opinione pubblica sull'autenticità di quelli già pubblicati su diversi quotidiani nazionali in merito ad un presunta "cassa B" del partito. E' quanto affermato oggi dallo stesso Barcenas nell'ambito del processo sui presunti fondi neri del Pp nel quale è il principale imputato. L'ex tesoriere ha poi rivelato ai giudici che nella stessa riunione gli sarebbero stati offerti 500 mila euro in nero per risolvere le questioni pendenti dal punto di vista lavorativo con il partito dopo la sua imputazione nel caso Gurtel che indaga sulla rete di corruzione del Pp e la sua conseguente uscita di scena dalla tesoreria. A questa richiesta Barcenas avrebbe risposto che l'importo che gli spettava per gli anni svolti come tesoriere fosse di 975 mila euro e che li voleva "ufficialmente" e non provenienti dalla "cassa b". Il Tribunale ha respinto la richiesta presentata da Barcenas di un faccia a faccia con l'ex premier del Pp, Mariano Rajoy, in quanto le "discrepanze" che possono esistere tra i due "non giustificano" la misura e che saranno loro a valutare la credibilità che danno a ciascuno. (Spm)