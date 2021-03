8 marzo: Save the Children, a fine 2020 in Italia più di una ragazza su 4, tra i 15 e i 29 anni, rientra tra Neet

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alla fine del 2020 in Italia più di una ragazza su quattro, tra i 15 e i 29 anni, si trovava nella condizione di non studiare, non lavorare, non essere inserita in alcun percorso formativo. Lo sottolinea, in occasione della giornata internazionale della Donna, Save the Children evidenziando un divario di genere che già nel 2019 presentava picchi fino al 40 per cento in Sicilia e in Calabria, ma che riguardava anche i territori generalmente più virtuosi, come il Trentino Alto Adige, dove a fronte del 7,7 per cento dei ragazzi, le ragazze Neet erano quasi il doppio (14,6 per cento). "Una generazione di bambine e ragazze, che già scontavano un gap con i coetanei maschi che affonda le proprie radici nell'infanzia e che si traduce, crescendo, in mancanza di opportunità di lavoro, di carriera, di realizzazione del proprio potenziale, sta vedendo tale situazione acuirsi anche a causa della crisi che stiamo vivendo per via della pandemia", commenta in una nota Raffaela Milano, direttrice dei programmi Italia-Europa di Save the Children. "Le mamme, inoltre, sono state tra le più colpite dagli effetti della crisi economica e la mancanza di servizi per la prima infanzia e la necessità di prendersi cura dei bambini in questa fase difficile ha pregiudicato - continua Milano - il futuro lavorativo di molte di loro. In questo momento storico, è indispensabile andare alla radice di queste diseguaglianze, perché non ci si può permettere di disperdere il potenziale delle donne e delle ragazze, a partire proprio da quelle che vivono nei contesti più svantaggiati, con interventi specifici volti a liberare talenti e capacità dell'universo femminile. Sono necessari - conclude la direttrice dei programmi Italia-Europa -investimenti strutturali che riguardino il mondo del lavoro e i servizi educativi per la prima infanzia, i percorsi educativi all'interno delle scuole, il contrasto a ogni forma di violenza di genere e il sostegno al protagonismo delle ragazze stesse". (com)