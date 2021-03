8 marzo: Bonetti, oggi partono lavori per piano strategico parità di genere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Proprio oggi darò inizio ai lavori per dotare il nostro Paese del suo primo Piano strategico nazionale per la parità di genere, nel quale stabiliremo le direzioni per perseguire e raggiungere l'obiettivo di una vera parità". Lo ha annunciato la ministra per le Pari opportunità e la famiglia, Elena Bonetti, durante la cerimonia al Quirinale in occasione dell'8 marzo. "Vogliamo che le nostre politiche, tutte le politiche - ha spiegato la ministra - siano valutate trasversalmente secondo l'impatto di genere. E' questa la scelta di un metodo che percorriamo pienamente inseriti nel comune cammino europeo e che caratterizza come asse fondamentale la proposta italiana per il Next generation Eu. La transizione ecologica è certamente uno dei punti cardine dello sviluppo. Lo è altrettanto la transizione digitale, in una visione sinergica all'interno della quale il pieno accesso delle donne al mondo del lavoro è, e sarà, cruciale. Vogliamo che le donne siano libere di realizzarsi senza dover scegliere tra l'esperienza della maternità e quella lavorativa".(Rin)