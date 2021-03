© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono certo che il Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (Pnrr) costituirà un punto di svolta nel percorso verso la parità di genere. Dobbiamo lavorare per questo". Lo ha affermato il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo videomessaggio in occasione della presentazione della valutazione dell'impatto di genere alla Camera, che parte oggi 8 marzo, Giornata internazionale della donna. (Rin)