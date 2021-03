Roma: Radicali, bene proposta di legge Magi-Fassina su trasformazione municipi in comuni metropolitani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pochi giorni fa gli onorevoli Riccardo Magi e Stefano Fassina hanno depositato presso la commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati un disegno di legge per dare piena attuazione all'istituzione di Roma Città Metropolitana, con la conseguente trasformazione dei Municipi in Comuni metropolitani e anche con una nuova articolazione territoriale. Salutiamo con favore l'iniziativa legislativa che sosterremo e che è in linea con gli obiettivi che come Radicali Roma ci siamo dati". Così in una nota Leone Barilli, segretario di Radicali Roma. "Nel dibattito e nelle recenti risoluzioni dell'Assemblea Capitolina riguardo ai poteri e alle risorse per Roma, il tema della Città metropolitana è del tutto assente: questo approccio esclusivamente ristretto agli ambiti comunali attuali non è più idoneo ad affrontare le grandi trasformazioni economiche e sociali in corso. Rimettere al centro i cittadini attraverso l'elezione diretta del sindaco metropolitano e rafforzare gli enti di prossimità per corrispondere con maggiore efficacia ai bisogni dei cittadini dovrebbe essere obiettivo di tutta la politica. Bisogna superare la retorica dei poteri per Roma per addivenire a una città partecipata, orizzontale, dinamica e plurale", conclude la nota.(Com)