Covid: Mulè, "coinvolgere Rotary e Lions nel piano di vaccinazione"

- L'obiettivo del governo è quello di avere ovunque luoghi dove si possa vaccinare: dalle strutture pubbliche alle caserme passando per i centri commerciali, le navi, le fabbriche, i nuclei mobili, i presidi operativi delle Forze Armate. Lo ha detto Giorgio Mulè, Sottosegretario alla Difesa, intervenendo a Sky Tg24 Start, secondo cui in questo sforzo titanico e collettivo che sta predisponendo il generale Figliuolo con la Protezione civile per avere un sistema il più capillare possibile di punti vaccinali, bisogna parallelamente avere e quindi predisporre il numero più alto possibile di vaccinatori. "Anche su questo fronte occorre rompere gli schemi e adattarsi al momento che viviamo. Tra le tante iniziative mi sono permesso di suggerire il coinvolgimento dei cosiddetti club service, Rotary e Lions ad esempio, che da una parte all'altra dell'Italia contano migliaia di soci che vanno da celebrati medici a farmacisti. Sono certo che non solo non si tireranno indietro nel mettere a disposizione tempo e strutture ma saranno orgogliosamente a disposizione del Paese", aggiunge. (Rin)