8 marzo: Italia Viva Roma, c'è bisogno di affidarsi alle donne oggi più che mai

- "C'è bisogno di 8 marzo oggi più che mai perché per superare questa difficile stagione funestata dalla pandemia dovremo affidarci sempre di più alle donne, dovremo ripartire dal ruolo fondamentale che le donne rivestono nella nostra società". Così in una nota Licia Rossi, responsabile Famiglia e Pari Opportunità di Italia Viva Roma. "Un ruolo -dice anche- che però troppo spesso non trova pieno riscontro negli stipendi, nella tutela dei posti di lavoro, nel sostegno alle famiglie, nella presenza nelle istituzioni". Servono donne competenti alla guida delle istituzioni, dice anche Rossi "a partire dal Comune di Roma. A Roma la prima sindaca donna chiude il suo mandato con un fallimento senza precedenti: nessuna politica seria per ridurre il divario di opportunità tra uomini e donne, nessun investimento concreto sugli asili nido, nessun investimento su illuminazione pubblica e sicurezza nelle strade, nessun vero cambio di passo. Il 2021 potrà e dovrà essere l'anno del cambiamento, con le prossime elezioni. La strada è ancora lunga: a oltre 100 anni dall'inizio della sua celebrazione annuale, oggi c'è ancora più bisogno della Giornata internazionale dei diritti della donna". (Com)