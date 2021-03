Energia: il Kazakhstan annuncia aumento produzione di greggio per 20 mila barili al giorno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan incrementerà la produzione di petrolio greggio di 20 mila barili al giorno, in linea con l’accordo Opec+. Lo riferisce il ministero dell’Energia. Per Nur-Sultan, così come per la Russia, sono state infatti concordate condizioni speciali che prevedono un leggero aumento della produzione (di 130 mila barili al giorno nel caso di Mosca). Il limite massimo alla produzione kazakha sarà di 1,457 milioni di barili al giorno nel mese di aprile, il 15 per cento in meno del livello base di novembre 2018 (1.709 milioni di barili al giorno).(Res)