Qatar-Arabia Saudita: ministro Esteri saudita giunto a Doha in visita ufficiale

- Il ministro degli Esteri dell’Arabia Saudita, principe Faisal bin Farhan, è giunto oggi in Qatar in visita ufficiale per incontrare il vice premier e responsabile della diplomazia saudita, Mohammed bin Abdul Rahman al Thani. Lo riferisce l’agenzia di stampa saudita “Spa”. La visita è la prima del principe Faisal bin Farhan in Qatar dopo la firma della Dichiarazione di Al Ula che lo scorso 5 gennaio ha posto fine all’embargo diplomatico ed economico lanciato contro Doha nel giugno 2017 da Arabia Saudita, Bahrein, Emirati Arabi Uniti ed Egitto. (Res)