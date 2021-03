8 marzo: Stefani, massima attenzione su discriminazione multipla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata internazionale sui diritti della donna sento forte il dovere di richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle donne con disabilità, troppo spesso vittime, senza voce, di discriminazioni. Discriminazioni che pesano il doppio, perché stereotipi e pregiudizi, non si annullano ma si sommano". Lo dice in una nota il ministro per le Disabilità, Erika Stefani, che oggi alle 17.30 incontrerà e ascolterà la testimonianza di alcune donne al centro regionale San Alessio - Margherita di Savoia per i ciechi, storica istituzione che dalla seconda metà dell'Ottocento realizza attività volte all'inclusione sociale dei ciechi e degli ipovedenti. Il centro si trova a Roma, in viale Carlo Tommaso Odescalchi, 38. (Com)