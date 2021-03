Ue-Usa: concluso negoziato per adeguamento quote agricole Omc post Brexit

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea e gli Stati Uniti hanno concluso i negoziati per adeguare le quote agricole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) dell'Unione europea, a seguito del recesso del Regno Unito dall'Ue. Lo si apprende dalla Commissione europea, che ha sottolineato che questo è il risultato di due anni di negoziati nel quadro dell'Omc per dividere queste quote dell'Ue, con una parte del volume che rimane all'Ue a 27 e una parte destinata al Regno Unito, sulla base dei recenti flussi commerciali. L'accordo copre decine di quote e miliardi di euro di scambi, compresi carne bovina, pollame, riso, latticini, frutta e verdura e vino. "Sono lieto che abbiamo raggiunto un accordo con il nostro più importante partner commerciale, gli Stati Uniti", ha dichiarato il commissario per l'Agricoltura Janusz Wojciejowski. "Questo accordo, fatto nel quadro dell'Omc, preserva i volumi originali ma li condivide tra l'Ue e il Regno Unito. Dà certezza e stabilità al commercio agricolo e ai nostri mercati", ha aggiunto. (segue) (Beb)