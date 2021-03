Ue-Usa: concluso negoziato per adeguamento quote agricole Omc post Brexit (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono particolarmente lieto che questo accordo segna il significato delle nostre relazioni commerciali ed economiche. Questo invia un buon segnale del nostro impegno a lavorare insieme sia a livello bilaterale che nel quadro dell'Omc. Voglio ringraziare la mia squadra e i nostri colleghi statunitensi per l'ottimo lavoro svolto", ha concluso Wojciejowski. L'Ue sta conducendo negoziati di ripartizione di contingenti tariffari simili (Trq) con altri ventuno partner aventi diritto di accesso a questi contingenti e ha già concluso negoziati con Argentina, Australia, Norvegia, Pakistan, Thailandia, Indonesia e altri. Una volta che la Commissione avrà adottato l'accordo Ue-Usa, sarà inviato al Consiglio e al Parlamento europeo per la ratifica, in modo che possa entrare in vigore il prima possibile. (Beb)